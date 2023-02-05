حوادث اليوم: القبض على 11 تاجر مخدرات.. وضبط متهمين بسلخ حمار نافق

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، استطاعت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية كشف ملابسات العشرات من القضايا والجرائم على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، إلى جانب جهود القطاعات المختلفة في الحفاظ على سلامة المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم على مدار الساعات الماضية.

سلخ حمار نافق في الشرقية

في محافظة الشرقية، نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين بسلخ حمار نافق، وذلك بجانب أحد المجاري المائية، واتضح انهما لهما معلومات جنائية سابقة، ومقيمان في بلبيس، واعترفوا بالواقعة بهدف بيع الجلود وتحقيق ربح مادي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما.

القبض على 11 تاجر مخدرات فى الاسكندرية والدقهلية

وفي نطاق محافظتي الإسكندرية والدقهلية، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عدد 11 تاجر مخدرات، كان بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف أنواعها أمثال الحشيش، والهيروين، وأقراص مخدرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

إنقاذ 6 أشخاص من داخل أحد العقارات بعد انهياره في منفلوط

وفي مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، استطاع رجال قوات الحماية المدنية إنقاذ 6 أشخاص من داخل أحد العقارات الذي يتكون من طابقين، وهم سيدة أرملة وأبنائها، بعد انهيار العقار واحتجازهم أسفل الأنقاض، وخرجوا جميعاً على قيد الحياة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.