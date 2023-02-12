مسجل خطر يتخلص من ابن زوجته بـ«طلقة خرطوش» في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل طالب بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة، وما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية بالعثور على جثة (طالب- 15 سنة ) داخل مسكنه الكائن بدائرة المركز ، وبها إصابة بالرأس إثر طلق نارى خرطوش وبسؤال والدته قررت أنها أثناء تواجدها داخل غرفتها بالشقة سكنهما تناهى لسمعها صوت إطلاق عيار نارى وحال خروجها للصالة فوجئت بنجلها متوفـى إثر إصابته المشار إليها.

خلافات زوجية

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية أن وراء إرتكاب الواقعة (زوج والدة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وقيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى محدثاً إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بين المتهم ووالدة المجنى عليه.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تنسيقاً ومديرية أمن السويس وأمكن ضبطه بمكان إختبائه بدائرة قسم شرطة عتاقة.

وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- فرد محلى- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- ميزان حساس).بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام "بندقية خرطوش المضبوطة بحوزته".تم إتخاذ الإجراءات القانونية.