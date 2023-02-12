ماركو إدوارد يتحدث عن مشاركته ودوره في مسلسل تياترو

انطلق عرض أولى حلقات مسلسل تياترو، أمس، والذي يقدم مجموعة كبيرة من الشباب في تجربة جديدة ومميزة، من بينهم ماركو إدوارد نجل الفنان إدوارد، الذي يخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى.

وقال مارك إدوارد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه سعيد للغاية بخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل تياترو؛ لأنه كان يحلم بتحقيق هذا الهدف، خاصة أن أول تجربة له مع المخرج رؤوف عبدالعزيز.

ماركو إدوارد يتحدث عن مشاركته في مسلسل تياترو

وتابع ماركو إدوارد: «شرف كبير ليا إني أشارك في عمل مهم زي مسلسل تياترو، خاصة مع مخرج كبير زي رؤوف عبدالعزيز، وما يميز العمل أنه عمل شبابي يشارك فيه عدد كبير من الشباب وطبعًا بيدعمه عدد من النجوم الفنانين اللي بيظهروا كضيوف شرف».

وكشف ماركو عن أنه خلال أحداث المسلسل يجسد شخصية شاب يدعى مهاب وهو شاب في المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مجموعة من الشباب ومن هنا تنطلق الأحداث بينهم.

يذكر أنّ مسلسل تياترو يقدم عددا كبيرا من الفنانين الشباب، ويكلل العمل عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.