مخرج مسلسل تياترو: العمل يشهد مشاركة 22 نجما سيغيرون مقاييس الدراما المصرية

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز، عن صور النجوم الشباب القائمين بطولة مسلسل «تياترو»، المقرر عرضه مساء اليوم السبت 11 فبراير، في تمام الساعة 11 مساًء على قناة cbc الفضائية.

ونشر رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صور الـ22 نجما ونجمة، وعلق عليها، قائلًا: «تابعوا مسلسل تياترو بداية من السبت على cbc وcbc دراما.. هتشوفو 22 نجم ونجمة هيغيروا مقاييس الدراما المصرية إن شاء الله، وهم مازن جمال، نغم صالح، يوسف الأسدي، مونيكا ألفونس، محمود بكر، ممدوح السعيد، حنان عادل، عزيز علي، إيميلي خالد، ميرنا نديم، مينا نبيل، محمود حجاج، علاء الوكيل، باسم سليمان، أحمد عباس، ندا إسماعيل، سام عادل، مريم صبري، عمرو عادل، منه بكر، هايدي كابوه، جنا صلاح».

كما وجَّه المخرج رؤوف عبد العزيز، الشكر للعديد من النجوم ضيوف الشرف بمسلسل تياترو، بعدما قرروا دعم تجربة المواهب الشابة الصاعدة.

رؤوف عبد العزيز يكشف عن كواليس مسلسل تياترو

ونشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه على «فيسبوك»، العديد من الصور من كواليس تصوير النجوم ضيوف الشرف، مشاهدهم بالعمل، وعلق عليها، قائلا: «قبل عرض المسلسل بساعات حابب أشكر أبطال وضيوف شرف مسلسل تياترو، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون والفنان حجاج عبدالعظيم والفنان سليمان عيد والفنان شريف حلمي والفنان محمد لطفى والفنان عابد عنانى والفنان تامر فرج والمطرب سعد الصغير والفنان محمد الصاوى والفنان محسن صبرى والفنان فكرى صادق، والفنانة بدرية طلبة».

وتابع رؤوف عبد العزيز: «وكذلك النجمة روجينا والنجم أحمد زاهر والنجوم حمدي الميرغني ، محمد ثروت، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، سماء إبراهيم، علاء مرسي ، صلاح عبدالله، وطبعا بشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على دعمه الكامل للمسلسل».

ويعد مسلسل «تياترو»، التجربة الدرامية الأضخم لدعم الشباب، هذا إلى جانب أنه أول وأضخم تجربة درامية تشرف عليها نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، حيث تم التنسيق مع المخرج رؤوف عبد العزيز، لاختيار عدد كبير من المواهب الشابة من طلاب وخريجي معاهد الفنون المسرحية، كما تبنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المشروع بشكل كبير في ظل توجهاتها لرعاية الموهوبين في كل المجالات الفنية.