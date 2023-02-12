تفاصيل الفصل الدراسي الثاني 2023.. الخريطة الزمنية ومواعيد الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الفصل الدراسي الثاني 2023 والخريطة الزمنية ومواعيد الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

الفصل الدراسي الثاني 2023.. الخريطة الزمنية ومواعيد الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بدء الفصل الدراسي الثاني 2023، أمس السبت، في 12 محافظة فيما انتظمت الدراسة، اليوم، في جميع المدارس على مستوي الجمهورية، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023، وتستمر حتى يوم 6 مايو 2023.

عدد أيام الفصل الدراسي الثاني.. 96 يومًا

وأوضحت وزارة التعليم، عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني 2023، وهي 96 يومًا، وتكون فترة امتحانات التيرم الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، وتكون الإجازات الرسمية، وهي «شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد الفطر المبارك، وعيد العمال».

مواعيد الامتحانات

ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023 وهي كالتالي:-

- عقد امتحانات صفوف النقل للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، يوم السبت 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية يوم السبت 6 مايو 2023.

- عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو 2023.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.

وفي السياق نفسه، انتظمت الدراسة، اليوم الأحد، في جميع المدارس علي مستوي الجمهورية، بعد بدء الدراسة اليوم في المحافظات التي تطبق إجازة السبت، وهي: «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح».