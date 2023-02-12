تصدير 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

تشهد مواني البحر الأحمر بالمحافظات نشاطاً في حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة، حيث تجاوزت الصادرات بها حجم الواردات، وبلغ حجم التداول اليوم الأحد 12 ألف طن.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 12 سفينة متراكية على الأرصفة.

تصدير 7 آلاف طن بضائع

وأوضح بيان الهيئة، أن حجم التداول اليوم سجل 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و647 شاحنة، و65 سيارة، وشملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و407 شاحنات، و20 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و240 شاحنة، و45 سيارة.

مغادرة 4 سفن لميناء سفاجا

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة أربع سفن، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة، و177 شاحنة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1120 راكبا بموانيها.