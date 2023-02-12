«الغرف السياحية»: غلق أي مطعم تابع للمحليات يضع كلمة سياحي على اللافتة

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية في غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إجمالي عدد المطاعم السياحية في مصر حاليا تجاوز الـ1500 مطعم، بعد حصول أكثر من 100 مطعم منذ بداية العام الجارى على الترخيص السياحي، مشيرًا إلى أنّ تلك الأعداد مرشحة للزيادة في ظل وجود إقبال كبير من المطاعم التي تتبع المحليات للعمل تحت مظلة وزارة السياحة.

تسهيلات للمطاعم للحصول على ترخيص السياحة

وأضاف فتحي، لـ«الوطن»، أنّ إقبال المطاعم للحصول على تراخيص السياحة يعود إلى الإجراءات والتيسيرات التي منحتها وزارة السياحة للانضمام إلى منظومة العمل السياحي، ومنح العديد من التسهيلات للاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن حظر وزارة السياحة لذهاب المجموعات السياحية إلا للمطاعم الحاصلة على ترخيص سياحي فقط.

وتابع: «يحظر حاليا علي أي مطعم تابع للمحليات أو لأي جهة غير السياحة أن يضع على اليافطة الخاصة به مطعم سياحي»، موضحًا أن المطاعم التي تخالف هذا الإجراء تغلق على الفور وفقا للقانون، خاصة مع وجود لجان من وزارة السياحة والآثار والمحليات تقوم بالتفتيش الدوري المفاجئ على المنشآت التابعة لهما.

نقص في أعداد المطاعم السياحية بالأقصر

وأشار إلى أنّ غالبية المطاعم والمنشآت السياحية التي تملكها مصر حاليا تتواجد في القاهرة والجيزة، منوهًا بضرورة زيادة تلك المنشآت بكل من الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، والتي تعاني من قلة عدد المطاعم السياحية، مقارنة مع أعداد السياح التي تفد لزيارة تلك المدن سنويا .