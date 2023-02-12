أسعار الفائدة على الشهادة الخماسية من البنك الأهلي بعد إيقاف شهادة 25%

يقدّم البنك الأهلي، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، ليستفيد منها العملاء في استثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي ثابت ومضمون، بعد إيقاف العمل بشهادات الـ25% والـ22.5%.

وتستعرض بوابة «الوطن»، مميزات الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الأهلي، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الأهلي

- مدة الشهادة: 5 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائدة على الشهادة: 12.25% يصرف شهريًا.

نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

احتساب العائد: بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا والتعليمات السارية.

- إصدار بطاقات: يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- الاسترداد: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

- استرداد قيمة الشهادة: يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

كان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت سعر الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.