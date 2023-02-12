وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يطلقان إشارة بدء أعمال تطوير أكاديمية الفنون

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقهما الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمة الفنون بالإسكندرية، والدكتور هشام جمال، نائب رئيس الأكاديمية، أعمال تطوير وإنشاء المرحلة الأولى من فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية بمنطقة لوران.

تطوير المرحلة الأولى لأكاديمية الفنون بالإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن أعمال المرحلة الأولى من المشروع تتكون من بناء بدروم أرضي و5 أدوار علوية تشمل قاعات دراسية وقاعات تدريب وقاعة سينما ومسرح، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الإنشاءات طبقا للمخطط الزمني للمشروع في 1 يوليو 2023، والبدء على الفور في أعمال المرحلة الثانية، والتي تشمل 4 أدوار علوية، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المبنى بالكامل في الموعد الزمني لمخطط لانتهاء المشروع في 30 أغسطس 2024.

تقديم كافة التسهيلات لعملية التطوير

وأكد محافظ الإسكندرية على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات وتسهيل كافة العقبات، مشيدا بالتصميم الهندسي للمنبى، وأنه تم مراعاة أن يكون المبنى بالكامل صديق للبيئة.

جولة في مركز الحرية للإبداع

واستكملت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية جولتهما بزيارة مركز الحرية للإبداع بشارع فؤاد، حيث تفقدا المبنى بالكامل وقاعات التدريب والعرض المسرحي.

وأكدت الوزيرة على عراقة المبنى التاريخي وضرورة سرعة الانتهاء من تطوير المبنى بالشكل الذي يليق به ليتناسب مع رؤية وزارة الثقافة في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية ترقي بالمجتمع المصري، وذلك بحضور الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة إيناس دياب رئيس مركز الحرية للإبداع.

المكانة التاريخية لمركز الحرية

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية على المكانة التاريخة والثقافية لمركز الحرية للإبداع، وما ويتميز به من مكانة كبيرة، فهو أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية وملتقى ثقافي لأهالي الإسكندرية من الأدباء والعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة من المثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال جولتها التفقدية على ضرورة تدعيم مكتبة مركز الحرية للإبداع بأحدث الإصدارات الخاصة بالأطفال، وخاصة إصدارات المبدع الصغير التي لاقت رواجا كبيرا خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

وفي ختام الزيارة، أشاد محافظ الإسكندرية على ما تقوم به وزارة الثقافة من إنجازات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للهوية المصرية، والارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مبتكر يساعد في تنمية الموهوبين والمبدعين، إضافة إلى تعزيز مكانة قوة مصر الناعمة وتحقيق ريادتها على الخريطة الثقافية العالمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما قدمت وزيرة الثقافة الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعمه الدائم للثقافة والمثقفين بمدينة الثغر.