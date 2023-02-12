طرق الاستعلام عن مستفيدي تكافل وكرامة 2023.. اتبع الخطوات

تزامنا مع بدء صرف مستحقات شهر فبراير 2023، لمستفيدي تكافل وكرامة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 فبراير 2023، لنحو 5.2 مليون أسرة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة طرق للاستعلام عن مستفيدي تكافل وكرامة 2023 من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

طرق الاستعلام عن مستفيدي تكافل وكرامة 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن طرق الاستعلام عن مستفيدي تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلى :

- الدخول على موقع وزارة التضامن.

- يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي لمعرفة النتيجة.

- على الفور وبمجرد الاستعلام بالرقم القومي، تظهر النتيجة وبيانات المستعلم مثل «نوع بطاقة الدعم النقدي سواء تكافل أو كرامة وحالة البطاقة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك عدة شروط لاستمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، وتتمثل فيما يلي:

- يشترط لاستمرار الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ذهاب أطفال الأسر المستفيدة إلى المدرسة بانتظام، خاصة الأطفال الذين تجاوزا الـ6 سنوات.

- يُشترط عدم زواج البنت قبل 18 سنة «عدم زواج الأطفال».

- يشترط الالتزام بتطعيمات الأطفال، والذهاب به للوحدة الصحية في أول يوم من عمره لأخذ التطعيمات المقررة له.

صرف 500 جنيه كمتوسط للأسرة المستفيدة من دعم تكافل

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أنه يجري صرف 500 جنيه متوسط للأسرة المستفيدة من دعم تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، كما يتم صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.