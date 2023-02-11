طريقة تسجيل شكوى تكافل وكرامة.. في 8 خطوات بسيطة
كتب:
إلهام زيدان
02:50 م | السبت 11 فبراير 2023
برنامج تكافل وكرامة
تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة تسجيل شكوى تكافل وكرامة، عبر الموقع الالكتروني للوزارة، من خلال عدد من الخطوات التي يقوم المواطن باتباعها وبطريقة مبسطة، ويتضمن تسجيل الشكوى 8 خطوات، تنتهي بتسجيل الشكوى مع إمكانية طباعتها وطباعة رقمها ليتمكن المواطن من المتابعة، والتعرف على التطورات بها، كالتالي:
خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة
1- الدخول على الرابط الخاصة بالشكاوى من هــــــنـــــــــا
2- إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة
3- الضغط على كلمة «تسجيل شكوى»
4- تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي كالتالي:
* اختيار المحافظة التابع لها الإدارة التعليمية والمركز والقسم التابع له
* تحديد نوع الشكوى
* كتابة عنوان الإقامة تفصيليا
* إدراج رقم التليفون المحمول للمتقدم للشكوى
* كتابة تفاصيل الشكوى
5- الضغط على كلمة «تسجيل»
6- تظهر رسالة تتضمن «تم تسجيل الشكوى بنجاح»، وكذلك رقم الشكوى
7- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي جرى تسجيلها بالضغط على كلمة «طباعة»
8- تظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.
برنامـج تكافل وكرامـة
برنامـج تكافل وكرامـة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي يعمل تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.