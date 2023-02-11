طريقة تسجيل شكوى تكافل وكرامة.. في 8 خطوات بسيطة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة تسجيل شكوى تكافل وكرامة، عبر الموقع الالكتروني للوزارة، من خلال عدد من الخطوات التي يقوم المواطن باتباعها وبطريقة مبسطة، ويتضمن تسجيل الشكوى 8 خطوات، تنتهي بتسجيل الشكوى مع إمكانية طباعتها وطباعة رقمها ليتمكن المواطن من المتابعة، والتعرف على التطورات بها، كالتالي:

خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة

1- الدخول على الرابط الخاصة بالشكاوى من هــــــنـــــــــا

2- إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة

3- الضغط على كلمة «تسجيل شكوى»

4- تظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي كالتالي:

* اختيار المحافظة التابع لها الإدارة التعليمية والمركز والقسم التابع له

* تحديد نوع الشكوى

* كتابة عنوان الإقامة تفصيليا

* إدراج رقم التليفون المحمول للمتقدم للشكوى

* كتابة تفاصيل الشكوى

5- الضغط على كلمة «تسجيل»

6- تظهر رسالة تتضمن «تم تسجيل الشكوى بنجاح»، وكذلك رقم الشكوى

7- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي جرى تسجيلها بالضغط على كلمة «طباعة»

8- تظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

برنامـج تكافل وكرامـة

برنامـج تكافل وكرامـة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي يعمل تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.