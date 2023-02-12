مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار بمحطة دكرنس في الدقهلية.. قدمه انزلقت

لقي شخص، مصرعه، في الدقهلية اليوم، بعدما سقط أسفل عجلات القطار، إذ كان وجوده على محطة دكرنس في انتظار القطار، إلا أن قدمه انزلقت وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز دكرنس يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، أثناء وجوده على رصيف محطة دكرنس في انتظار القطار فانزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات القطار فتوفي على إثرها.

مصرع شخص سقط على قضبان السكة الحديد

وانتقلت رجال المباحث إلى موقع الحادث وهرعت سيارة هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن الرجل سقط تحت عجلات القطار بعد انزلاق قدمه من أعلى الرصيف.

هوية المتوفى في حادث قطار دكرنس

وبالفحص تبين أن المتوفى في العقد الخامس من عمره، ويدعى «منير فاروق الباز» ابن جزيرة القباب بمركز دكرنس بالدقهلية، وتوفي بعد سقوطه أسفل القطار مما أدى إلى وقوع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام.

وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.