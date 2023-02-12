تفاصيل السيطرة على حريق بالإسماعيلية: الشقة تفحمت بالكامل

تعرضت شقة سكنية لحريق كبير اليوم، في منطقة أبو عطوة بالإسماعيلية، ما تسبب في تفحم أكثر من 80% من محتويات الشقة، وهلاكها خلال عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال النيران في شقة بمنطقة أبو عطوة، وانتقال سيارات الحماية المدنية للسيطرة عليها.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق، لتأمين وجود أي مصابين فيما أكدت المصادر عدم وجود مصابين أو نقلهم إلى المستشفيات.

انتقال سيارتي إطفاء

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية المجاورة.

وقالت المصادر الأمنية، إن الحريق وقع بمنزل أهالي بمنطقة الدبابات بشقة دور أول علوي، ما تسبب في احتراق غرف النوم وغرف الأطفال والأجهزة الكهربائية.

وانتقل ضباط المعمل الجنائي إلى مكان الحريق لفحصه لمعرفة سبب اندلاعه، فيما تشير التحريات الأولية إلى وجود ماس كهربائي داخل الشقة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.