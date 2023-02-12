ضبط شخصين متهمين بقتل سائق «توك توك» في الإسماعيلية لسرقته

تمكنت وحدة مباحث التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد فؤاد، من ضبط شخصين متهمين بقتل شاب في العقد الثاني من العمر، بعد العثور على جثته في منطقة وادي الملاك.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، بالتعاون مع ضباط البحث الجنائي في مدينة الصالحية، ومديرية أمن الشرقية، إلى هوية المتهمين بارتكاب الجريمة بغرض سرقة الـ«توك توك» الخاص بالمجني عليه.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهميّن بارتكاب الواقعة استدرجا الشاب من مدينة الصالحية في ساعة متأخرة، بغرض توصيلهما إلى منطقة زراعية قرب وادي الملاك في الإسماعييلية، واعتديا عليه بآلة حادة متسببين في قتله.

رصد تحركات المجني عليه بـ«توك توك»

ورصد ضباط المباحث الجنائية تحرك المجني عليه من مدينة الصالحية مستقلاً «توك توك» خاص به، ورافقه شخصان إلى أن وصلا قرب مكان الجريمة، وتم العثور على جثته.

ونجحت مأمورية مكبرة في استهداف المتهمينّ بمكان مسكنهما بمدينة الصالحية في محافظة الشرقية، وألقت القبض عليهما، وأرشدا عن مكان الـ«توك توك» المسروق.

ضربوه بآلة حادة على رأسه

وكشفت معاينة جثمان المجني عليه ويدعى «محمد.م.س»، في العقد الثاني من العمر، عن تهشم الجمجمة، إثر الاعتداء على رأسه بآلة حادة مما تسبب في وفاته على الفور.

وتحفظت الشرطة على جثمان المجني عليه في مستشفى حميات الإسماعيلية، فيما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، وإنهاء تقرير الصفة التشريحية.

محام: المتهمين سيواجهان تهمتي السرقة والقتل

وقال المحامي محمد زايد، إن المتهميّن سيواجهان تهمتي السرقة بالإكراه والقتل العمد، وهو مايصل بهما إلى عقوبة الإعدام أو المؤبد حال تخفيف العقوبة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن المتهميّن خططا لارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، وحال دفاع المجني عليه عن مصدر رزقه تخلصا منه، وتركا جثته في منطقة زراعية.