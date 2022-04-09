تراجع أسعار الماشية ولحوم الأبقار الأمريكية في بورصة شيكاغو

تراجعت العقود الآجلة للماشية الحية في بورصة شيكاغو التجارية أمس الجمعة، لتنهي الأسبوع منخفضة مع توقف أسواق السيولة على الرغم من معدلات الذبح القوية.

وبحسب ملخص البورصة الأمريكية، جرى تداول الماشية النقدية في نطاق من 137.00 سنتًا إلى 140.00 سنتًا للرطل الواحد، حيث جرى ذبح 676000 رأس من الماشية لهذا الأسبوع، بزيادة 5.79% عن الأسبوع السابق و5.30% أكثر من الفترة نفسها من العام السابق.

750 سنتًا خسائر الرطل

وخسر عقد الماشية الحية لشهر أبريل 0.750 دولار إلى 137.825 سنت للرطل، بينما خسر عقد يونيو الأكثر نشاطًا 0.275 سنت إلى 133.825 سنت للرطل.

تراجع في أعداد الماشية

وبشكل مستمر، انخفضت أعداد الماشية الحية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث خسرت 0.595%، وأغلقت العقود الآجلة لتغذية الماشية على انخفاض 0.100 في المائة عند 159.375 سنت للرطل.

هبوط أسعار اللحوم البقري

وتراجعت أسعار لحوم الأبقار المعلبة، إذ قلصت التخفيضات الاختيارية 93 سنتًا إلى 270.47 سنت للرطل الواحد، بينما خسرت التخفيضات المختارة 89 سنتًا لتصل إلى 260.33 سنت، وفي الوقت نفسه، كانت العقود الآجلة للخنازير في بورصة شيكاغو التجارية مختلطة، بينما ثبتت العقود الآجلة لشهر يونيو الأكثر نشاطًا.

وتراجع مؤشر بورصة شيكاغو التجارية القريب من الخنازير الخالية من الدهون في أبريل بنسبة 0.025 سنتًا إلى 99.025 سنت للرطل، في حين أضاف عقد يونيو القياسي 0.425 سنتًا إلى 114.575 سنت للرطل، وعلى أساس مستمر، خسرت الخنازير الخالية من الدهون 2.246% خلال الأسبوع.