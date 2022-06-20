«بحوث الأمصال»: أسعار مخفضة للقاحات الماشية في 19 منفذًا بنسبة 30%

قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إن المعهد معتمد بـ3 شهادات دولية، لافتًا إلى أن المعهد ينتج نحو 72 لقاحًا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الأمراض لا تؤثر فقط على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بل هناك بعض الأمراض المشتركة مثل إنفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع والبروسيلا والسعار وغيرها، مشيرًا إلى أنه لحماية الإنسان من هذه الأمراض يُشترط أولًا حماية الحيوان منها، حتى لا تصيب الإنسان بعد ذلك.

توجيهات من القيادة السياسية بتوفير اللقاحات بأسعار اقتصادية

ولفت مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية إلى أن هناك توجهات من القيادة السياسية بتوفير اللقاحات بأسعار اقتصادية، مشيرًا إلى توفير جميع اللقاحات بالمعهد، موضحًا وجود بعض العبوات التي تناسب صغار المربين لتشجعيهم على التربية.

19 منفذًا لصرف اللقاحات إضافة لمقر المعهد الرئيسي

وأشار «سعد» إلى أن اللقاحات متوفرة من خلال المقر الرئيسي لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، أو من خلال 19 منفذًا موزعة على محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن إجراءات الحصول على اللقاحات تتم بكل سهولة ويسر بأسعار اقتصادية وعبوات تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية والداجنة لدى المربي.

أسعار اللقاحات تقل عن المستوردة بنحو 60%

وأوضح مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية أن الأسعار التي يقدم بها المعهد اللقاحات تقل عن مثيلاتها في الإنتاج المحلي بحوالي 30%، وأقل عن المستورد بحوالي 60%، مشيرًا إلى أن وجود تواصل بين الجهة الإرشادية بالمعهد وبين المربين للتوعية بكيفية استخدام هذه اللقاحات، إضافة إلى الإشراف البيطري من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري لزيادة وعي المربين بكيفية استخدام هذه اللقاحات للحيوانات.

امتناع الحيوان عن الطعام أو ارتفاع درجة حرارته مؤشر لإصابته بالمرض

وأكد «سعد» على وجود أعراض عامة يعرفها المربين، منها أن الحيوان المصاب بأي مرض يقلع عن تناول الأطعمة، ويقل استهلاكه للطعام بصفة عامة، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الحيوان، فضلًا عن وجود بعض الأعراض المرتبطة ببعض الأمراض، مثل الحمى القلاعية التي يصاحبها إفرازات من فم الحيوان أو ظهور بثرات على اللسان أو على الأرجل، أو بعض الأعراض المصاحبة لمرض الجلد العقدي التي تصيب الحيوان بارتفاعات جلدية.

ضرورة اتباع المربين للأمن والأمان الحيوي

وشدد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية على ضرورة اتباع المربين للأمن والأمان الحيوي، مشيرًا إلى أنه السبب الرئيسي للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، حتى يتمكن المربي من الحفاظ على الحيوانات من الأمراض التي تحيط بالحيوان من الجهات الخارجية.

ندوات إرشادية وتوعوية للمربين

ونوه «سعد» بوجود تنسيق كامل بين جميع قطاعات وزارة الزراعة وبين كل المعاهد البحثية ومديريات الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإقامة ندوات إرشادية وتوعوية والوصول إلى المربين في أماكنهم من خلال الحملات القومية والقوافل العلاجية، والإشراف على العلاج البيطري للحيوانات التي لديهم.