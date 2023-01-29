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قطع مياه الشرب بمناطق إسكان الشباب في القاهرة الجديدة غدا

كتب:

أيمن حمزة
08:46 م | الأحد 29 يناير 2023
أحد أعمال الصيانه بمشروعات مياه الشرب

أحد أعمال الصيانه بمشروعات مياه الشرب

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة برئاسة المهندس أمين غنيم، قطع المياه لعدة ساعات قليلة، بمناطق إسكان الشباب بالمجاورات أرقام « 2، 3، 4، 5»، بداية من غد الاثنين في تمام الساعة التاسعة مساء، وحتى الرابعة من فجر يوم الثلاثاء.

 

انقطاع مياه الشرب بإسكان الشباب الشمالي

 

 

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة خلال تصريحات خاصة لـ « الوطن» أن انقطاع المياه يرجع إلى استمرار عمال صيانة وإحلال وتجديد خط مياه الشرب، بمنطقة إسكان الشباب الشمالي.

 

تخصيص الرقم الساخن 15100 

 

 

وأضاف غنيم « للوطن» أنه جرى تخصيص الرقم الساخن 15100 للتعامل مع حالات الاحتياج الي سيارات مياه، خاصة لأصحاب المحلات والورش والمصانع، التي قد تتضرر جراء إنقطاع المياه عن المناطق المذكورة خاصة منطقة الخدمات بإسكان الشباب الشمالي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.