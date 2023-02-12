كرم جبر بمجلس النواب: لا إغلاق للمنصات العالمية وهناك ضوابط لتنظيمها

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس لا يتبع سياسة الغلق أو الإقصاء، وأن هناك العديد من المنصات العالمية ولا نتعامل معها بالغلق، لكن يتم إعداد ضوابط وتنظيم جديد لهذه المنصات، مشيرا إلى أنه يوجد 7 مليون ونصف المليون مشترك على منصة نتفيلكس، وهناك منصات أخرى عديدة، و40 مليون حساب على «فيسبوك» 50% منها «فيك»

الضوابط الإعلامية الجديدة

وأشار «جبر» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، إلى أن الضوابط الإعلامية الجديدة التي يتم إعدادها، قد تصل لسحب تراخيص القناة في حالة المخالفة.

وأكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أهمية دور الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك تطور كبير في تناول ملف حقوق الإنسان بالإعلام مؤخرا، وهناك تغير كبير في تناول الملف الحقوقي إعلاميا بالفعل.

وقال إن هناك بعض المنصات العالمية التي تعرض محتويات فنية مثل نتفليكس وغيرها، فالمجلس بصدد وضع معايير أخلاقية ودينية وقانونية، لتنظيم وجودها بمصر، بحيث يحظر بث أي محتوى يتعارض مع القيم والأخلاق، متابعا هناك بعض المحتويات التي تدعو للإلحاد والتطرف.

وأضاف «جبر»، يوجد نحو 45 مليون حساب على فيس بوك، نصفها مواقع مزيفة، ويوجد نحو 7.5 مليون حساب على نتفليكس.

وتابع: نتعاون حاليا مع الدول العربية لوضع ضوابط لمواجهة هذه القضية، لاسيما وأنها قضية جاءت الينا من الخارج، وبالتالي سنشكل قوة لمواجهتها.

وحول التعامل مع مخالفات الإعلام، قال: «لا يجوز فرض قيود على الإعلام، ونتلقى شكاوى عديدة، نتفاهم مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى، ثم يتم تطبيق الإجراءات معها».

وتابع: أكدنا في بعض الإعلانات المقرر عرضها في رمضان المقبل، ألا يتم استخدام الأطفال والمرأة في انتهاك كرامتهم بالإعلانات.

وقال كرم جبر، إن الإصلاحات أجرتها وزارة الداخلية للسجون غيرت الصورة الذهنية عن السجون عالميا وإعلاميا، وحتى في الدراما، حيث لم تعد صورة السجون مخيفة بل بها ملاعب ومزارع وعيادات طبية، وهو ما أدى إلى تغير الصورة إعلاميا وحتى في الدراما التليفزيونية.

وأشاد «جبر» بالإفراجات المتتالية من خلال العفو الرئاسي وعمليات دمج المفرج عنهم، ليستمر هذا الجهد وينعكس ذلك في الإعلام.

الإعلانات الطبية

وحول الإعلانات الطبية قال كرم جبر، إنه يتم علاجه والتعامل معه من خلال القانون، ولا يوجد به صلاحيات للمجلس الأعلى للإعلام في القانون، وقانون 2017 صدر ولكن بعد إنشاء هيئة الدواء، أصبحت هي التي تراقب الأدوية، ولكن المجلس يصدر تعليمات، وهو المظلة وصاحب قرار بالموافقة على إذاعة ونشر الإعلان، لكن هيئة الدواء تراقب المحتوى الطبي.

وأكد «جبر»، أن بيع الهوى بالفضائيات ممنوع ومحظور، وكذلك الإعلان عن الأطباء أو المحامين، والقانون يمنع ذلك أي انه ممنوع على الطبيب أو المحامي أن يعلن عن مهنته.

أزمة الإعلام الرياضي

وحول أزمة الإعلام الرياضي قال جبر، إننا وصلنا لمرحلة من الخطر في الإعلام الرياضي، وأن الإجراءات والقواعد التي يتخذها المجلس لا تستهدف شخص ولا قناة، إنما قواعد ومعايير عامة.

وأضاف «جبر»، أن الكتائب الإلكترونية للأندية وليس لنادي واحد، تؤجج الفتنة والتعصب بين الشباب، وهناك تحريض وضغوط الكتائب الإلكترونية موجودة في معظم الأندية، لذلك تم وضع قواعد وضوابط على الجميع، وهناك قنوات عدة تتجاوز، ولذلك لا نضع ضوابط لشخص أو قناة، لكن قواعد وضوابط للجميع.

وتابع جبر قائلا: «تم ضخ آلاف الشباب في الإعلام والقنوات من الشباب مثل قناة القاهرة الاخبارية وإكسترا، معظمهم من الشباب، لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما لتجديد الدماء، لكن لا يمكن للمجلس فرض مذيع أو منع مذيع بعينه على أي قناة»