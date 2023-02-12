قناة الحياة تعرض تقريرا عن بدء عمل محطة الصرف الصحي الثانية بقرية أبو قرقاص في المنيا

عرضت قناة الحياة تقريرا عن بدء عمل محطة رفع الصرف الصحي الثانية بقرية أبو قرقاص البلد منذ أيام؛ عقب إنشائها ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال التقرير: «محطة الرفع الثانية مقامة على مساحة 290 مترا مربعا، وتصرف 105 لترات في الثانية يوميا، كما أن المحطة مرتبطة بشبكة انحدار بطول 10 كيلو متر، وخط طرد طوله 2640 مترا، كما تبلغ تكلفة المشروع 20 مليون و250 ألف جنيه».

يخدم المشروع 12 ألف نسمة

وأضاف: «يخدم المشروع 12 ألف نسمة بأبو قرقاص البلد وتوابعها، ويستفيدون من مشروع الصرف الصحي».

وتتكون من 3 طلمبات

وأوضح المهندس أحمد حسن، مدير الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص بالمنيا، أن المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساحة المحطة 290 مترا وتتكون من 3 طلمبات وكل طلمبه 105 لترات/ ثانية، كما يبلغ عدد المطابق 401 مطبق والتكلفة نحو 20.5 مليون جنيه».