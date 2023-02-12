وزير قطاع الأعمال: جار إعداد دراسة لإعادة تشغيل مصنع سماد طلخا

أكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أنه فيما يخص شركات صناعات الأدوية ومنها شركة النصر، وجدنا خلال البحث أنها تحقق خسائر كبيرة، ومن ثم تمثل عبئا على الشركة القابضة للأدوية.

قرض شركة النصر

أضاف: «ذهبت مع شركة النصر للحصول على قرض قيمته 800 مليون جنيه، لتطوير الشركة، وجرى توقيع اتفاقية مع شركة هندية لتصنيع المواد الخام للأدوية».

وأوضح أنه جرى عرض الأمر على الرئيس لتطوير شركة النصر وتحسين جودة الصناعة بها والاتفاق مع الشركة الهندية، وكان رد الرئيس إيجابي للغاية، حيث تتولى الشركة الهندية الشق التكنولوجي والدولة تساعد بالأرض والمباني لدعم هذه الصناعة.

تطوير مصنع النصر

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه جرى التوصل لاتفاق بشأن تطوير مصنع النصر وهو خطوة جيدة للغاية.

وفيما يتعلق بالمحالج في مصر، قال الوزير إن الرئيس طلب عمل فحص للمحالج لحل مشكلاتها، والتي من ضمنها سعة المحالج وغيرها ونعمل على حل هذه المشكلة حاليا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه جرى زراعة 300 ألف فدان هذا العام وكان الناتج حوالى 300 ألف طن من القطن، مشيرا إلى أن هناك مصنع من مصانع المحلة قادر على العمل قبل موسم الحصاد المقبل، في حين أن باقي المصانع جاري استكمال الماكينات الخاصة بها.

وقال إنه فيما يخص مصنع سماد طلخا يوجد اثنين من الاستشاريين يقومون بعمل دراسة لتشغيل المصنع، لافتا إلى أن سماد طلخا يحتاج إلى 400 مليون دولار حتى يتم تطويره وإعادة تشغيله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد.

أضاف أنه مصنع عظيم، ومن الصناعات المربحة والصناعات التي يجب أن تكتمل ومن ثم نبحث عن مستثمر لكي نستكمل مشروع سماد طلخا ويصدر تقرير شهري، عما يحدث وفي نهاية مارس المقبل نكون وجدنا مستثمر ليدخل معنا في هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة.

وأوضح أنه جرى نقل 150 من العمال من مصنع سماد طلخا إلى مصنع كيما، وبمجرد الانتهاء من التقرير الخاص بمصنع سماد طلخا سيكون لدينا مستثمر متوفر لتمويل المشروع وتطويره.

وقال وزير قطاع الأعمال، إنه جاري العمل على حل مشكلة مصنع كيما بأسوان، موضحًا أنه يجرى عمل مراجعة للرواتب حتى حل أزمة العمالة بالمصنع حتى يحصلوا على حقوقهم.

وفيما يخص الألومنيوم أكد وزير قطاع الأعمال أنه جار حل مشكلة الكهرباء بمصنع الألومنيوم حيث تمثل الكهرباء حوالي 40% من هذه الصناعة، لافتا إلى أن مصر تصدر بقيمة 500 مليون دولار من الألومنيوم كما أنها تستورد بأكثر من 400 مليون دولار من الألومنيوم من الخارج.