مصرع شخص وإصابه 2 آخرين في حادث انقلاب ملاكي بـ«صحراوي المنيا»

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من محور سمالوط.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين وفاة شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

إزالة أثار الحادث بالطريق

وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأزيلت أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي.

وتلقى مدير أمن المنيا، صباح اليوم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 5394 ن س ا، ميكروباص، بالأخرى رقم 6249 ن ر ا، تاكسي، بميدان كوبري النيل أمام معهد الأورام بمدينة المنيا، وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة محمد أحمد، 27 عاما، سائق، مقيم بحي أبو هلال، بسحجات وكدمات، وجرى نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.