إخماد حريق داخل مقهى في مدينة المنيا دون وقوع إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الأحد، حريقا محدودا اندلع داخل مقهى في مدينة المنيا، بسبب حدودث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

نشوب حريق داخل مقهى

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مقهى ملك «أشرف. ع»، كائنة بمنطقة أبراج الجامعة بشارع كورنيش النيل في مدينة المنيا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والبحث الجنائي، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، ورحجت التحريات الأولية حدوثه بسبب ماس كهربائي دون إصابات بشرية، أو خسائر مادية، وجرى التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

إخماد حريق محدود في أعشاب جافة

وكانت قوات الحماية المدنية أخمدت الخميس الماضي، حريقا محدودا اندلع في حشائش وأعشاب جافة داخل دير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط.

وتبين بالفحص أن الحريق اندلع بالسلم الحجري المعروف بـ«سلم الهروب»، المؤدي للدير بسبب وجود حشائش وهيش جاف على جوانب السلم، دون أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.