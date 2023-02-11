قناة الحياة تبرز إنشاء كوبري مشاه الشيخ أبو علي في المنيا

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان «كوبري مشاه الشيخ أبو علي بطول 60 مترا وعرض 2 متر ويخدم أهالي قرية قصر هور بالمنيا في نقل موتاهم».

استمرار العمل بمشروعات حياة كريمة

وقال الدكتور مينا أبو اليمين، منسق مبادرة حياة كريمة بمركز ملوي في المنيا، خلال التقرير الذي عرضته الحياة، إن العمل لا يزال مستمرا بمشروعات حياة كريمة في قرى الريف المصري رغم كل التحديات والصعوبات والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، وقاربت المرحلة الأولى على الانتهاء.