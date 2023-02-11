قناة الحياة تنشر تقريرا عن إنشاء مركز طبي بقرية البياضية في المنيا

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن تواصل العمل لإنشاء مركز طبي في قرية البياضية التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز ملوي بالمنيا.

نسبة تنفيذ المركز الطبي 80%

ويقدم مركز طبي قرية البياضية الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويقام على مساحة 1750 مترا مربعا ونسبة التنفيذ 80%.

وقال أسامة سيبويه، رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة بمركز ملوي بالمنيا، إن المركز الطبي بقرية البياضية يأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأضاف «سيبويه» أن المركز على مساحة 1700 متر، ويتكون من 3 أدوار، ويخدم 25 ألف نسمة لقرية البياضية وتوابعها، ويستوعب كم كبير من العمالة يوميا ويستنفع منه 100 عامل.

إنجاز العديد من المشروعات في قرية الروضة

وقال المهندس مجدي إسحق، مدير مشروع مركز طبي قرية البياضية بمركز ملوي بالمنيا، إن العمل بدأ منذ شهرين، وجرى إنجاز العديد من المشروعات في قرية الروضة بشكل عام ومنها المركز الطبي الخاص بالبياضية، لافتا إلى أن الهيكل الإنشائي بالمركز الطبي انتهى بالكامل.