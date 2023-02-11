مصرع تلميذ صدمته سيارة وفرت هاربة في المنيا

لقي تلميذ مصرعه، إذ صدمته سيارة فرت هاربة أثناء عبوره الطريق أمام منزله بقرية زاوية حاتم التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة مجهولة بتلميذ، أثناء عبوره الطريق أمام منزله بقرية زاوية حاتم التابعة للوحدة المحلية ببني موسى، بغرب مركز أبو قرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن السيارة صدمت الطفل سيد فيض 6 سنوات، تلميذ، وفرت هاربة، ما أسفر عن مصرعه وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

جهود لضبط السيارة الهاربة

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة الحث الجنائي بتحديد وضبط السيارة وسائقها الهارب، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة والتصريح عقب ذلك بالدفن.