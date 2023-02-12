سفير فلسطين في القاهرة لـ قناة الحياة: يجب إيجاد حل عادل وعاجل لقضيتنا

قال دياب اللوح السفير الفلسطيني في القاهرة، إنّ مؤتمر «القدس.. صمود وتنمية» الذي انعقد اليوم، يكتسب أهمية خصوصية من حيث التوقيت، إذ يعقد في توقيت حرج وحساس بالنسبة إلى القدس، كما أن الريس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن، حضرا المؤتمر إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية.

وأضاف «اللوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، أنّ البيان الذي صدر عن المؤتمر جامع وشامل، لكن هناك إجماع من القادة في هذا المؤتمر، الذين تحدثوا في الجلسة الافتتاحية على أن أي تلاعب بالمكانة التاريخية والقانونية لمدينة القدس، سوف يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة كلها، لذا، فقد طالبوا بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

حماية دولية عاجلة

وتابع أن المؤتمر طالب بتوفير حماية دولية عاجلة، والعمل على تدويل قضية القدس، وأن تكون القدس على رأس العمل العربي المشترك في هذه المرحلة السياسية.

التمسك بالعمق العربي

وواصل: «نحن في هذا المؤتمر نؤكد على تمسكنا بالعمق العربي، والأشقاء العرب أكدوا على أن القضية الفلسطينية لازالت تمثل القضية الأم والمركزية بالنسبة للأمة العربية».