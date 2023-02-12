تطورات الحالة الصحية للفنانة سميحة أيوب.. تخضع للعلاج الطبيعي

كشفت مشيرة المرافقة للفنانة الكبيرة سميحة أيوب في المستشفى، عن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إصابتها بكسر في الفخذ، خلال الأيام القليلة المقبلة، نقلت على أثره إلى أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

وقالت مشيرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة سميحة أيوب حالتها مستقرة حاليا، وهي بفترة نقاهة، وتقوم بعمل جلسات علاج طبيعي بالمستشفى، ولم يحدد حتى الآن موعد خروجها من المستفشي، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

انتهاء سميحة أيوب من تصوير مسلسل حضرة العمدة

وانتهت مؤخرا الفنانة سميحة أيوب من تصوير مشاهدها في مسلسل «حضرة العمدة»، المقرر عرضه بدراما رمضان 2023، وتشارك في بطولته بجانب روبي، محمود عبد المغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، دنيا جمعة، زينيب العبد، محمد الصاوي، كريم عبدالخالق، صولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب.

حكايات جروب الدفعة

وحققت سميحة أيوب، نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «حكايات جروب الدفعة»، الذي يشارك في بطولته أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال، صفاء جلال، حسام فارس، حنان سليمان، عصام أشرف، هنا زهران، معتز حسين، علاء عرفة.