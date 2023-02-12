«متحدث البترول»: مصر تتعاون مع أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية

قال المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنّ هناك تعاونا بين مصر ودول منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية في ظل التغيرات الكبيرة بسوق البترول نتيجة للأزمات التي حدثت مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنهما من تذبذبات حادة أثرت بالسلب على الاقتصادات.

محاولات حثيثة لضبط السوق العالمية

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «كان لا بد من وجود قائد لهذا الاستقرار، وبالتالي فإن دول أوبك وأوبك+ تحاول محاولات حثيثة لعمل توازن في الإمدادات والإنتاج من أجل الحفاظ على مستويات متوازنة في الأسعار».

أهمية تعزيز التعاون في الغاز الطبيعي

وتابع أن رؤساء الشركات العالمية أكدوا أهمية تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي بصفة خاصة لأنه الوقود الانتقالي في هذه المرحلة ما بين الوقود الأحفوري والطاقات الجديدة والمتجددة، كما أنّ المهندس طارق الملا أكد أن هذا الموضوع مهم للغاية، إذ لن يمكننا الاستغناء عن الوقود الأحفوري المتمثل في الغاز الطبيعي والبترول.