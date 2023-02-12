أحمد داود يستعرض في «الكونتينر» صناعة الجلود بمصنع «بيل كلر»

تحدث الفنان أحمد داود، عن صناعة الجلود وأجود أنواعها في أكبر المصانع المصرية وأفخمها، خلال تقديم برنامج «الكونتينر» على شاشة قناة ON قائلا: «كلنا بنستنى الشتاء عشان نلبس الجاكيت الجلد اللي محافظين عليه، وبقالنا سنين بيدينا شياكة مفيش زيها، وأول مبنلبس الجاكيت بنتخيل نفسنا على متوسيكل».

صناعة الأمينو آسيد

وأضاف: «اكتشفت إن صناعة الأمينو آسيد بتحصل في المصنع دا، صناعة الجلود مش بس للبس والديكور، لكن كمان بتدخل في الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة».

وتابع: «كل معلوماتي عن جلد البقر إننا ساعات كنا بنعمله سجاد، لكن مكنتش أعرف إن الموضوع كبير قوي كدا، الجلود الخام أما بتيجي هنا بيستخدموا كل حاجة فيها، ومفيش أي حاجة فيها بتترمي، والجلد بيتقسم طبقتين، طبقة خارجية ودا بيدخل في خط إنتاج الجلود اللي كلنا عارفينه، وطبقة داخلية وتدخل في عمليات كثيرة تتحول إلى جلاتين صناعي وغذائي، وأمينو أسيد ويوريا، وتدخل جميعها في صناعة السماد».

بيل كلر والجوائز

واستطرد: «منتجات الجلود مختلفة وأسماء كبيرة في الموضة بيسابقوا بعض عليها، وكتير منهم بييجوا مصنع بيل كلر وفي سنة 2021 قدر يحقق جوايز كتير عشان يبقى أحد المدابغ العالمية».