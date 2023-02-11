«الكونتينر» يستعرض حكاية أول حذاء رياضي لـ«براند» مصري ينافس عالميا

استعرض الفنان أحمد داود حكاية أول حذاء في العالم لـ«براند» مصري ينافس في أسواق أمريكا وأوروبا، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON، وهي حذاء «مينترا»، الذي استطاع جمع الجودة والسعر.

70 ألف مهندس في المنطقة الحرة بمدينة نصر

وقال أحمد داود خلال الحلقة إن المنطقة الحرة بمدينة نصر يوجد بها مئات المصانع التي يعمل بها 70 ألف مهندس وعامل، يصنعون العديد من المنتجات، وآخر مصنع انضم لها العام الماضي فقط مصنع «مينترا».

وأضاف أن هذا المصنع بدأ كمصنع صغير منذ نحو 30 عاما، واليوم ينافس شركات عالمية، والمنتجات الخاصة به يتم تصديرها لأوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية.

تاريخ صناعة الجزم الرياضية

وكشف عن تاريخ تصنيع الأحذية، التي بدأت منذ سنوات طويلة، خاصة أول أحذية جرى تصنيعها للجري بشكل حصري في سنة 1852، وكان وقتها جزمة ثقيلة وغير مريحة ولكن كانت بالنسبة لهم طفرة.

واستعرض مراحل تطوير صناعة أحذية الرياضة من خلال أديداس وشركة بوما.