«الكونتينر» يكشف مراحل اختبارات الجزمة الرياضية في مينترا

استعرض الفنان أحمد داود مراحل اختبارات الجزمة الرياضية، قبل التغليف داخل مصنع مينترا، خلال حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON.

تصنيع مكونات الجزمة الرياضية محليا

وقال رامي قسيس، مدير المصنع، إنه من ضمن سياسات مصنع مينترا هي محاولة تصنيع كل مكونات الجزمة الرياضية داخل المصنع، مثل الرباط أو الشريط في نهاية الجزمة الرياضية.

وأضاف أن صناعة الأحذية وفرت فرصاً للعمل كثيرة للغاية في مصر.

وكشف الفنان أحمد داود مراحل تصنيع اختبارات الجزمة للتأكد من جودة المنتج في نهاية المطاف قبل طرحه للأسواق، وأحد هذه الاختبارات وضع الجزمة الرياضية على جهاز يقلد حركة المشي، من خلال اختيار عينة في الجزم القديمة للتأكد من حالتها.

وبعد التأكد من سلامة الجزمة يتم تغليفها وتجهيزها للشحن.

إنتاج وتصدير 2 مليون منتج سنويا

وأوضح أن منتجات مينترا البالغ عددها 2 مليون جزمة رياضية سنويا، لا تقتصر على الجزم الرياضية فقط، حيث تصنع وتصدر الشنط والأطباق والعلب البلاستيك.