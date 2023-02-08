أحمد داود يستعرض تفاصيل 4 صناعات مصرية في برنامج الكونتينر

سلّط الفنان أحمد داود، خلال 4 حلقات من برنامج الكونتينر، الضوء على العديد من المصانع المصرية عالية الجودة، والتي كسبت ثقة علامات تجارية شهيرة، لتصنّع منتجاتها وتصدرها حول العالم.

وخلال الحلقات زار أحمد داود مصانع الجينز في مصر، التي تعتمد عليها إحدى العلامات التجارية العالمية لتصدير منتجاتها في الخارج، ومصنع لصناعة كراسي السيارات الفارهة، والتي تضمن أعلى نسبة أمان ممكنة، وأيضًا أحد مصانع الملابس الجاهزة، ليستعرض داود مرحلة صناعة الملابس بدايةً من الخيط وحتى شحنها في الكونتينر، بجانب المصنع الخاص بصناعة العلامة التجارية الأشهر في عالم الزجاج سواء الخاص بالسيارات أو وجهات المباني العازل للصوت.

مواعيد عرض برنامج الكونتينر

ويُعرض برنامج الكونتينر من السبت إلى الثلاثاء الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، ويستعرض أحمد داود من خلاله الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات، ليرصد تطور صناعات الملابس، الجلود، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكمّلة.

فيلم يوم 13

وفي الوقت نفسه، ينتظر أحمد داود إطلاقه فيلمه «يوم 13»، بدور العرض السينمائية قريبًا، وهو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشارك داود في بطولته النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.