«الكونتينر» يكشف مراحل تصنيع الجزمة الرياضية في مصنع مينترا

استعرض الفنان أحمد داود مراحل تصنيع الجزمة الرياضية داخل مصنع مينترا، في حلقة اليوم من برنامج «الكونتينر»، المذاع على قناة ON.

مراحل تصنيع نعل الجزمة الرياضية

وقال الفنان أحمد داود إن نعل الجزمة شكله قبل تصنيعه مثل «البلي»، حيث يتم إذابته ووضعه داخل قوالب على شكل نعل الجزمة، كما يمكن أن يتم حقن القوالب بالسيليكون، على حسب نوع الجزمة، حتى الوصول في نهاية المطاف على شكل النعل.

وأضاف أن النعل عبارة عن طبقات وليس طبقة واحدة، كما يمكن إدخال تفاصيل في النعل تؤدي ليكون المشي بشكل أسهل وأسرع، ويتم لصق الطبقات بأمتن أنواع الغراء، ويضاف للنعل من أسفل قطعة لتكون الفرملة أسهل عند الجري، ثم يتم سنفرة وتلميع النعل وإزالة أي زيادات فيه، كما أن واجهة الجزمة الرياضية أصلها خيوط.

إنتاج أنواعا كثيرة من الجزم الرياضية

إلى جانب ذلك، أوضح رامي قسيس، مدير مصنع مينترا، أن المصنع ينتج أنواعاً كثيرة من الجزم الرياضية من خلال برمجة الآلات، كما يوجد قسم كامل لتطوير لتصميم وتحويل الأفكار لمنتجات عن طريق هذه الآلات.