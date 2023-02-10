أعلن الفنان شريف إدريس، عن موعد ومكان جنازة والده، الذي توفى اليوم، بحسب ما نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتأكيده أن صلاة الجنازة تقام عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، ولم يعلن عن موعد ومكان العزاء حتى اللحظة.

موعد ومكان جنازة والد الفنان شريف إدريس

ويأتي موعد ومكان جنازة والد الفنان شريف إدريس، عقب صلاة عصر يوم الجمعة من مسجد البشير بامتداد شارع ولي العهد بحدائق القبة، وفقا لمنشور شريف إدريس، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، ووضعه خريطة «لوكيشن» بمكان الجنازة.

عزاء ومواساة

وكان شريف إدريس، أعلن صباح اليوم عن وفاة والده، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة، والاكتفاء بقوله «أبويا مات»، وتفاعل معه عدد من أصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني والإعلامي والذين حرصوا على مواساته والشد من أزره أبرزهم الفنان أحمد صلاح السعدني، عصام السقا، علاء مرسي، أحمد التهامي، مراد مكرم، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي.