خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فبراير 2023.. وآليات حساب الاستهلاك

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023، من المتطلبات المهمة التي تحرص الأسر على معرفتها شهريا، منعا لتراكمها ولسدادها في موعدها.

خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء 2023

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أتاحت إلكترونيا، خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى مواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي القائم بالوقت الحالي، والتيسير على الأسر المصرية ودفع ما هو مسُتحق عليهم من فواتير، دون الذهاب إلى شركة الكهرباء والانتظار لعدة ساعات في الطوابير.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023

ولعل من أبرز التساؤلات، ما هي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023؟ والتي تكون كالآتي:

- في البداية، يجب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء من هنا.

- اختيار زر «خدمات»، ومن ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفواتير».

- اختيار القطاع أو المحافظة التابع لها لدي شركات الكهرباء.

- على سبيل المثال، إذا كُنت تتبع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم باختيارها، ومن ثم يُفتح لك صفحة جديدة، لتقوم باختيار «الاستعلام عن فواتير الكهرباء».

- بعد ذلك، تظهر لك نافذة جديدة تُطالبك بادخال رقم المشترك«كود السداد»، وتضغط بعدها على زر «استعلام».

- هناك بعض شركات الكهرباء تطُالبك أيضاً بادخال «الرقم الآلي» ويكون مدوناً في منتصف فواتير الكهرباء، والبعض الآخر يطالبك بادخال «المنطقة - اليومية - الحساب - الفرعي»، حتي تستطيع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023.

آليات حساب استهلاك فاتورة الكهرباء فبراير 2023

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء، عن الآليات التي يجب اتباعها من خلال المواطنين، لحساب فاتورة الكهرباء شهر فبراير 2023، والتي تكون باتباع الطرق الآتية:

- طريقة تقوم بحساب استهلاك 50 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.

‎‏مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه‎‏ واحد.

- طريقة تقوم بحساب استهلاك 100 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎‎مقابل خدمة عملاء = جنيه‏ان.

‏- طريقة حساب استهلاك 200 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات‏‏ ‎.

- آلية حساب استهلاك 300 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

100 × 1.06 = 106 جنيهات.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‎‏‎‏

- كيفية حساب استهلاك 500 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقًا للسنة المالية «2023-2022»:

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

150 × 1.28 = 192 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا.

- آلية حساب استهلاك 700 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا‏.

- كيفية حساب استهلاك 1000 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»:

‎‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا ‎.

‎- طريقة حساب استهلاك 2000 كيلووات/ ساعة «للقطاع المنزلي» وفقا للسنة المالية «2023-2022»

2000 × 1.45 = 2900 جنيه.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا.