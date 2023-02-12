طرق شحن عداد الكهرباء دون الذهاب لفروع شركات التوزيع

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة موسعة لتحويل العدادات التقليدية الميكانيكية القديمة والبالغ عددها 29 مليون عداد إلى عدادات مسبقة الدفع، تشحن عن طريق الكروت للقضاء نهائيا على أخطاء فواتير العدادات القديمة.

تلاشي عدم قطع التيار الكهربائي عند نفاذ الرصيد

وأتاحت شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية عددا من الآليات لشحن كارت عداد الكهرباء مسبوقة الدفع دون الذهاب لفروع الشركات أو في حال حدوث عطل في السيستم، لتلاشي عدم قطع التيار الكهربائي عن المشترك عند نفاذ الرصيد.

شحن رصيد بالعداد من التليفون المحمول أو بكروت الفيزا

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من التليفون المحمول من أجل التسيير على المواطنين من خلال تحويل رصيد من التليفون المحمول الذي يدعم خاصيه الـNfc التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من التليفون المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا من خلال الخطوات التالية:

آلية شحن العداد من خلال التليفون المحمول

الخطوة الأولى:

تجرى من خلال توجه المشترك إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، ويقوم بتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

الخطوة الثانية:

التأكّد من أنَّ جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالي خاصية NFC.

الخطوة الثالثة:

من خلال تسجيل الدخول على تطبيق «سهل» إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهربا خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

الخطوة الرابعة:

مرور كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الخامسة:

من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

الخطوة السادسة:

من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم الضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

الخطوة السابعة:

من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد، وبهذا قد نجحت في عملية الشحن ونفذت طريقة شحن عداد الكهرباء بدون كارت بالموبايل أو الفيزا بكل سهولة من هاتفك.