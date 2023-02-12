«الأرصاد» تعلن الـ13 مدينة الأكثر برودة في مصر غدا: بينها الفيوم والمنيا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك 13 مدينة هي الأكثر برودة في مصر غدا الاثنين، وذلك وفقا لدرجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة.

13 مدينة الأبرد في مصر غدا

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا الاثنين، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة تضمن سانت كاترين، درجة واحدة تحت الصفر، نخل درجتين، سيوة والمنيا 5 درجات، السلوم والإسماعيلية وسوهاج 7 درجات، العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ورفح ومرسى مطروح والفيوم وبني سويف 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات الأكثر برودة

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي يشمل توقعات الخبراء بدرجات الحرارة غدا الاثنين، فإن العظمى والصغرى في المدن والمحافظات الأبرد، كما يلي:

سانت كاترين العظمى 11 والصغرى درجة واحدة تحت الصفر

نخل العظمى 16 والصغرى 2 درجة مئوية

سيوة درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 5 درجات

المنيا العظمى 18 والصغرى 5 درجات

السلوم العظمى 14 والصغرى 7 درجات

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 7 درجات

سوهاج العظمى 19 والصغرى 7 درجات

العاصمة الإدارية العظمى 17 والصغرى 8

6 أكتوبر العظمى 17 والصغرى 8

رفح العظمى 16 والصغرى 8

مرسي مطروح العظمى 15 والصغرى 8

الفيوم وبني سويف العظمى 17 والصغرى 8 درجات