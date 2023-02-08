الأرصاد: 11 مدينة الأكثر برودة غدا وكاترين تسجل درجة حرارة 1 تحت الصفر

كشفت الأرصاد الجوية المناطق الأكثر برودة في مصر، ودرجات الحرارة، العظمى والصغرى غداً الأربعاء الموافق 9 فبراير 2 من أمشير، وتضمن البيان أن تسجل 11 مدينة ومحافظة هي الأكثر برودة غداً، الأربعاء، وتنخفض درجة الحرارة بها عن 8 درجات مئوية.

الحرارة في المدن والمحافظات الأكثر برودة

وبحسب درجات الحرارة المتوقعة غداً، فإن 11 مدينة ومحافظة تعد الأكثر برودة وتتقدمها سانت كاترين، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى بها واحدة تحت الصفر، ونخل درجتين، وسيوة 3 درجات، والمنيا وأسيوط وسوهاج 5 درجات، وبني سويف 6 درجات، والفيوم والسلوم 7 درجات، كما ضمت قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة مرسى مطروح ورفح 6، وأكتوبر 8 درجات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالمدن والمحافظات الأكثر برودة بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية هي كل من:.

- سانت كاترين العظمى 10 والصغرى درجة واحدة تحت الصفر

- نخل العظمى 14 والصغرى 2

- سيوة العظمى 17 والصغرى 3 درجات مئوية

- المنيا العظمى 19 والصغرى 5 درجات.

- أسيوط العظمىى 19 والصغرى 5 درجات.

- سوهاج العظمى 17 والصغرى 5 درجات.

- بنى سويف العظمى 18 والصغرى 6 درجات.

السلوم العظمى 15 والصغرى 7 درجات.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 7 درجات.

مرسى مطروح 15 العظمى والصغرى 8

رفح العظمى 16 أما الصغرى 8 درجات