21 منطقة في قائمة الأكثر برودة غدا.. وسانت كاترين تُسجل درجة واحدة

كشفت الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء غداً السبت 11 فبراير 2023، ودرجة الحرارة على 21 مدينة ومحافظة هي الأكثر برودة، حيث تسجل الحرارة في سانت كاترين درجة حرارة واحدة و9 درجات كما في القاهرة

المحافظات والمدن الأكثر برودة غداً السبت

وتضمن بيان الأرصاد الجوية قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر، حيث تسجل سانت كاترين درجة واحدة مئوية، ونخل درجتين مئويتين، وسيوة 3 درجات، وأسيوط 5 درجات، والمنيا 6 درجات، والفيوم وبني سويف وسوهاج 7 درجات، والسلوم و6 أكتوبر ورفح والعاصمة الإدارية 8 درجات.

وتضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة القاهرة وبنها وادى النطرون وشبين الكوم وطنطا والإسماعيلية والسويس والعريش ومرسي مطروح 9 درجات مئوية.

قائمة المدن الأكثر دفئاً السبت

وبحسب درجات الحرارة العظمى فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً غداً السبت أبو سمبل 26 درجة مئوية، والوادى الجديد 24 درجة، والأقصر 26 درجة، وأسوان 27 درجة، وقنا والغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ 23 درجة، ورأس حدربة وحلايب 24 درجة، وشلاتين 25 درجة.