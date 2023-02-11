19 مدينة ومحافظة ضمن الأكثر برودة غدا.. وكاترين الصغرى درجة واحدة مئوية

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى، غدا الأحد 5 أمشير 12 فبراير، لافتة إلى أن 19 مدينة هي الأبرد في مصر، حيث تنخفض فيها الحرارة، لتصل في بعضها إلى درجة واحدة مئوية.

ووفقاً لدرجات الحرارة المتوقعة، فإن درجات الحرارة في المناطق الأكثر برودة التي تضم محافظات ومدن مصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، تتراوح بين درجة إلى 9 درجات مئوية.

وبحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة، فإن قائمة المحافظات والمدن الأبرد فى مصر، سانت كاترين درجة واحدة مئوية، نخل 2 درجة، سيوة والمنيا وأسيوط 5 درجات، الفيوم وبني سويف 6 درجات، سوهاج والسلوم الإسماعيلية 7 درجات مئوية.

كما تضم قائمة المحافظات والمدن الأبرد العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ووادي النطرون وشبين الكوم وطنطا والسويس والعريش ورأس سدر والطور 9 درجات، رفح، مرسى مطروح 8 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمدن الأكثر برودة

وذكربيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن والمحافظات الأبرد في مصر غدا كالآتي:

سانت كاترين العظمى 11 والصغرى درجة واحدة.

نخل العظمى 15 والصغرى 2 درجة

6 أكتوبر والعاصمة الإدارية ووادي النظرون 17 العظمى والصغرى 9 درجات

شبين الكوم 17 العظمى والصغرى 9 درجات

طنطا العظمى 17 والصغرى 9 درجات

السويس العظمى 18 والصغرى 9 درجات

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 7 درجات

العريش 16 العظمى والصغرى 9

رأس سدر العظمى 17 والصغرى 9

رفح العظمى 16 والصغرى 8

مرسى مطروح العظمى 15 والصغرى 8 درجات

سيوة 17 العظمى والصغرى 5

المنيا العظمى 17 والصغرى 5

أسيوط العظمى 18 والصغرى 5

والسلوم العظمى 14 والصغرى 7 درجات

الفيوم وبنى سويف العظمى 17 والصغرى 6 درجات