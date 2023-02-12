استشاري ريادة أعمال: حجم الإنفاق على التحول الرقمي قد يصل لـ3.4 تريليون دولار

قال الدكتور محمد خليف، استشاري ريادة الأعمال والتحول الرقمي، إن التكنولوجيا أصبحت ضرورة حتمية للتغلب على كل التحديات التي تواجه البشرية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات المصرية التي تستخدم التكنولوجيا لمكافحة التغيرات المناخية، وهذا الأمر كان واضحًا في مؤتمر المناخ الدولي.

عدد المعاملات المالية في البنوك تضاعف

وأضاف «خليف»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حجم الإنفاق على التحول الرقمي قد يصل لـ3.4 ترليون دولار بحلول عام 2026، وفقَا لبعض المؤشرات الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات التكنولوجيا

وأشار إلى أن عدد المعاملات المالية في البنوك تضاعف نتيجة تدخل التكنولوجيا في إتاحة الخدمات المالية للمواطنين، حيث يستخدم الآن ما يقرب من 56% من السكان الخدمات المالية سواء في صورة محافظ مالية أو حسابات بنكية وخلافه، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات التكنولوجيا لتطوير حياة البشر للتغلب على التحديات.