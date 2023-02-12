محافظ مطروح: لجنة المعاينة كشفت عن هبوط أرضي آخر في كورنيش السلوم

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جارٍ حاليا إعادة ردم الجزء الهابط من كورنيش مدينة السلوم، بعد حدوث هبوط أرضي، مشيرا إلى وجود آخر لاحظته لجنة المعاينة.

لجنة للوقوف على أسباب الهبوط

وأضاف محافظ مطروح، في بيان، مساء اليوم، أنه فور الإخطار بوجود هبوط أرضي بكورنيش مدينة السلوم، جرى على الفور تشكيل لجنة من الجهات المعنية من فرع هيئة حماية الشواطئ بمطروح والموارد المائية والرى ومديرية الإسكان والمرافق والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة السلوم، للوقوف على أسباب الهبوط.

هبوط أرضي في موقعين بالسلوم

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تبين للجنة أنه يوجد هبوط بكورنيش السلوم، المقام منذ عام 2004، لمسافة 40 مترا، وآخر لمسافة 5 أمتار، وبمعاينة أسباب الهبوط تبين أنه نظرا لتعرض مدينة السلوم لكميات كبيرة من مياه الأمطار وتراكمها بمنطقة الكورنيش وعدم استيعاب شنايش تصريف مياه الأمطار لتلك الكميات التي تراكمت على بلاط الكورنيش، نتج عن تسربها إلى أرضية الكورنيش حدوث الهبوط الجزئي.

توجيهات بسرعة علاج هبوط كورنيش السلوم

ووجه محافظ مطروح بسرعة معالجة أسباب الهبوط وإعادة ردم الأجزاء المنهارة، وإعادة كورنيش السلوم إلى حالته، مع التطهير الدوري لشنايش تصريف مياه الأمطار.

جدير الذكر أن كورنيش مدينة السلوم تعرض أمس السبت إلى هبوط أرضي، نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة، التي شهدتها مدينه السلوم، والعديد من المدن الساحلية بنطاق محافظه مطروح، ما أدى إلى وجود هبوط في الكورنيش متأثرا بمياه الأمطار.