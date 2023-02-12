وفاة طالب بجامعة أسيوط اختناقا بالغاز مع أول أيام دراسي.. مات في السكن

سيطرت حالة من الحزن على طلاب كلية التربية في جامعة أسيوط، بعد ورود خبر وفاة الطالب أحمد كامل محمد، الطالب بشعبة اللغة الانجليزية الدولية نتيجة استنشاق الغاز بمسكنه بحي غرب أسيوط في أول أيام العام الدراسي الثاني.

رئيس الجامعة ينعى الطالب

ونعى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بخالص الحزن والأسي فقيد شباب الجامعة وأحد زهورها أحمد محمد كامل الطالب بالفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية الدولية بكلية التربية إثر حادث اختناق بالغاز سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

اختناق غاز بدورة المياه

تعود أحداث الواقعة اليوم الأحد أول أيام الدراسة بالجامعة إذ لفظ أحمد كامل محمد، طالب بكلية التربية شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط، ابن قرية أمشول بمركز ديروط، أنفاسه الأخيرة إثر حدوث تسريب غاز داخل دورة المياه أثناء الاستحمام، في مسكنه بحي غرب محافظة أسيوط.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين تحت تصرف النيابة العامة، وجرى استخراج تصاريح الدفن وتسليمه إلى ذوية لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمركز ديروط التابع إلى محافظة أسيوط.