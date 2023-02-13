هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، وأشار مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي» على موقعه الإلكتروني، إن الهزة وقعت على عمق 1 كيلو مترات.

وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة وقعت على مسافة 135 كيلو متر شمال غرب «شانلي أورفا» جنوب شرق البلاد و5 كم جنوب غرب «ملاطية» في منطقة شرق «الأناضول».

كما ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، ووقعت الهزة على عمق 5 كيلو مترات.

الهزة وقعت على بعد 67 كيلو متر شمال غرب «كهرمان مرعش»

وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الارتدادية وقعت على بعد 67 كيلو متر شمال غرب «كهرمان مرعش» و11 كم شمال شرق من «جوكسون».

من جانبها، واصلت فرق الإنقاذ في تركيا، العمل على المباني المدمرة بسبب الزلزال المدمر في وسط «غازي عنتاب» جنوب تركيا.

وتأتي الهزة الارتدادية التي ضربت شرق تركيا بعد 7 هزات تعرض لها وسط البلاد منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين.