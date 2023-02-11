تطورات زلزال تركيا المدمر.. 13 مليون متضرر و1891 هزة ارتدادية حتى الآن

ما تزال تداعيات زلزال تركيا وسوريا المدمر، تواصل تبعاتها المؤلمة على أرض الواقع، منذ أن ضرب البلدين فجر الإثنين الماضي، وكان من أبرز التطورات، ما نشرته وسائل إعلام، بشأن تضرر أكثر من 13 مليون شخص، جراء الزلزال في تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «أفاد»، 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.

93 ألف إصابة جراء زلزال تركيا المدمر

وأشارت «أفاد»، إلى ارتفاع إصابات زلزال تركيا المدمر إلى 93 ألف إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و665 شخصا، وفقا لما ذكرته «العربية».

وأعلنت السلطات، إجلاء 93 ألف شخص من المناطق المنكوبة جنوبي البلاد، في حين أشارت تقارير إعلامية، إلى ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا إلى نحو 26 ألفا، في وقت، انتقل الدفاع المدني السوري، من مرحلة الإنقاذ، إلى انتشال الجثث.

دخول 10 سيارات إسعاف أردنية إلى سوريا

دخلت 10 سيارات إسعاف من الأردن، عبر مركز «نصيب الحدودي» في «درعا» جنوب سوريا، للمشاركة في عمليات الإنقاذ في عدد من المحافظات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وكانت وسائل إعلام سورية، ذكرت في وقت سابق، أن السلطات في العاصمة الإيطالية بصدد تقديم مساعدات إنسانية لمتضرري زلزال سوريا عبر «الهلال الأحمر السوري».

وأشارت صحيفة «الوطن» السورية، إلى أنه من المقرر إرسال «روما»، طائرتين عسكريتين، اليوم السبت، إلى «مطار بيروت» محملتين بمواد طبية يرافقهما 3 أطباء إيطاليين وطبيب سوري يدعى تمام يوسف.