هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة تضرب وسط تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، على موقع الإلكتروني، إن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو مترات.

وكان الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين الماضي، أسفرعن مصرع 35 ألف ضحية بين البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الأحد، قالت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية المعروفة باسم «أفاد»، ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلى 29 ألفا و605 ضحية، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1414 شخصا، مشيرة في بيان، إلى تسجيل ألفين و349 إصابة.

«مطار أنطاكية» أصبح متاحا لسفر المواطنين

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أشار في وقت سابق، إلى أن السلطات في «أنقرة» لم تفقد الأمل في العثور على أحياء، مضيفا أن 400 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة عبر الطيران.

وأضاف أوقطاي، أن «مطار أنطاكية» جنوب تركيا أصبح متاحا لسفر المواطنين بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به.

توقف أعمال الإنقاذ في مدينة «جبلة» السورية

وفي الجانب السوري، دعت «واشنطن» كافة الأطراف السورية إلى السماح بدخول المساعدات فور وتسهيل إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم منظمة «الأمم المتحدة» إن نقل مساعدات الإغاثة من زلزال سوريا يتعثر بسبب مشكلات في الحصول على موافقة إحدى الجماعات.

وفي سوريا، توقفت أعمال الإنقاذ في مدينة «جبلة» بريف اللاذقية على الساحل الشرقي البحر الأبيض المتوسط وانتشال جميع الجثث من تحت الأنقاض.