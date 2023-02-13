هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة تضرب شرق تركيا.. الثالثة بالمنطقة

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شرق تركيا، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 8 كيلو مترات.

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 34 كيلو متر جنوب غرب «ملاطية» و10 كم شمال غرب «سيلخان» بـ محافظة «أديامان» جنوب وسط تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا، على عمق 4 كيلو مترات.

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 132 كيلو متر شمال غرب «شانلي أورفا» و20 كم جنوب غرب «ملاطية».

كما ضربت هزة ارتدادية في وقت سابق من اليوم الاثنين بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، على عمق 1 كيلو مترات.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الهزة وقعت على مسافة 135 كم شمال غرب «شانلي أورفا» و5 كيلو مترات جنوب غرب «ملاطية».