هزة ارتدادية ثالثة تضرب وسط تركيا بقوة 3.7 درجة

ضربت هزة ارتدادية ثالثة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو متر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة ارتدادية جديدة بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وأشار مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة وقعت على عمق 4 كيلو متر.

وأضاف «رصد الزلازل»، أن الهزة وقعت على بعد 65 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش» جنوب تركيا مركز الزلزال المدمر و7 كم شمال شرق من «جوكسون».

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة وقعت على عمق 2 كيلومتر، عند دائرة عرض 38.07 شمالا وخط طول 36.63 شرقا.

2412 هزة ارتدادية جنوبي تركيا منذ يوم الاثنين الماضي

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، المعروفة باسم «آفاد»، أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا منذ يوم الاثنين الماضي، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و605 قتلى، فيما أصيب أكثر من 80 ألف شخص

وأوضحت «إدارة «الكوارث» التركية، أن السلطات أجلت 147 ألفا و934 شخصا من مناطق الزلزال المدمر إلى ولايات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، قال وزير الزراعة التركي، وحيد كريشجي، إن 110 سدود و30 بحيرة يتواجدون في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر، مشيرا في مؤتمر صحفي بـ«ولاية أضنة» جنوبي البلاد إلى عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال المدمر لأي ضرر.