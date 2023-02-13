هزة ارتدادية ثانية تضرب وسط تركيا في أقل من ساعة

ضربت هزة ارتدادية ثانية خلال أقل من ساعة بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال مركز«رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو متر.

الهزة الارتدادية وقعت على بعد 33 كيلو متر شرق «البستان»

وأضاف «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية، وقعت على بعد 33 كيلو متر شرق مدينة «البستان»، في محافظة «قهرمان مرعش» جنوب تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال«الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 2 كيلو متر.

من جانبها، أعلنت «وزارة الطوارئ الروسية»، نجاح عناصر وزارة حالات الطوارئ في روسيا وبيلاروسيا وقيرجيزستان، في انتشال رجلاً من تحت الأنقاض في تركيا بعد 160 ساعة من وقوع الزلزال المدمر.

وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن عملية الإنقاذ تمت ليلا، واستمرت أكثر من 4 ساعات.

بدورها، تمكن فرق البحث الإنقاذ، من إنقاذ شخصين علي قيد الحياة بعد 160 ساعة تحت الأنقاض بولاية «هطاي»