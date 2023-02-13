هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة تضرب «الحدود التركية السورية»

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة «الحدود التركية السورية»، على عمق 9 كيلومترات، وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 25 كيلو متر شمال غرب سوريا و7 كم جنوب غرب مدينة «سلقين» بمحافظة إدلب.

كما ضربت هزة ارتدادية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، شرق تركيا، وقال «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة وقعت على عمق 4 كيلومترات، على مسافة 112 كم شمال غرب «شانلي أورفا» و26 كم جنوب شرق «ملاطية».

وتعرض وسط تركيا، لهزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن الهزة وقعت على عمق 2 كيلومترات.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 48 كم جنوب غرب «ملاطية»، و2 كيلومتر شمال غرب «دوغان شهير».